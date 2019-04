Napoli: sabato al Gambrinus degustazione della pastiera più grande del mondo

- Da oggi sarà esposta al Gran caffè Gambrinus la pastiera più grande mai realizzata. Un'iniziativa culinaria dalla portata enorme, un dolce dal peso totale di 306kg. Per prepararla sono stati impiegati 60 kg di ricotta 60 di zucchero, 60 di grano, 600 uova (per un peso complessivo di 36 chili), 25 litri di latte, 25 kg di cubetti di arancio e 40 kg di pasta frolla. Quattro i pasticcieri all'opera, quattro le ore di cottura per una pastiera dal diametro di 2,10 metri. Sabato 13 aprile potrà essere gustata gratuitamente dalle ore 12. "Si tratta di un evento fondamentale per promuovere nel mondo, ma anche nella nostra stessa città, la tradizione e la cultura partenopea - hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che parteciperanno all'iniziativa del 13 aprile -. Una risposta netta contro ogni forma di globalizzazione e di omologazione che stanno via via impoverendo l'Italia della sua straordinaria ricchezza fatta di tipicità, tradizioni e cultura enogastronomica senza eguali al mondo". (Ren)