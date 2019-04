Napoli: Borrelli (Verdi), bimba rom di 4 anni violentata episodio disumano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bimba di quattro anni di etnia rom è stata ricoverata due giorni fa presso l'ospedale Santobono dopo aver subito violenza sessuale, stando alla denuncia della madre che l'ha accompagnata, da parte di un componente della famiglia. Purtroppo le prime verifiche sanitarie sembrano confermare quanto asserito dalla donna. E' bastato poco ai medici di guardia per capire subito cosa fosse accaduto. La bimba è stata adesso trasportata al Policlinico per ulteriori e più approfonditi accertamenti mentre le forze dell'ordine hanno fermato il presunto colpevole". Lo ha reso noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, il quale, in seguito alla segnalazione del gravissimo episodio, ha chiesto e ottenuto conferma di quanto accaduto dal direttore dell'ospedale pediatrico partenopeo, Anna Maria Minicucci. "Si tratta di un episodio disumano – ha proseguito Borrelli – del quale seguiremo da vicino tutti gli sviluppi fino a quando l'orco non sarà condannato in maniera esemplare. La violenza contro le donne è sempre inaccettabile e richiede risposte immediate da parte di magistratura e forze dell'ordine. Quando la vittima è una bimba di pochi anni assume una gravità tale da meritare il massimo della pena che può essere comminata alla bestia che ha potuto compiere un simile atto. Faremo di tutto per mantenere accesi i riflettori su questa vicenda fino alla sua conclusione".(Ren)