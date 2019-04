Napoli: Ciaramella (PD), non mi candido sindaco di Casoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali di Casoria, sono costretta a smentire categoricamente le notizie riportate da alcuni organi di informazione che mi vorrebbero candidata a sindaco”. Lo ha scritto in una nota Antonella Ciaramella, consigliera regionale del PD. “Amo profondamente la mia città – ha aggiunto Ciaramella - e sono onorata e felice di servirla da Consigliera regionale. Il candidato sindaco del PD si chiama Pasquale Fuccio e non intendo prestarmi a strumentalizzazioni che indeboliscano la sua competizione. Sono come sempre a disposizione del partito e farò tutto quanto nelle mie forze per ottenere la vittoria e fare di Casoria una città migliore”.(Ren)