Agroalimentare: Coldiretti, nel IV trimestre 2018 export Campania +3,6%. Il Sannio raddoppia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dati incoraggianti – ha commentato Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale – che nel contesto generale di sofferenza dell'economia dimostrano ancora una volta le grandi potenzialità dell'agroalimentare italiano. Se consideriamo che l'italian sounding, il falso made in Italy, vale circa 100 miliardi di euro, è evidente quanto grande sia lo spazio di crescita sui mercati. Le produzioni agroalimentari della Campania non possono contare sulle quantità per ragioni orografiche e strutturali, ma hanno la grande forza della qualità”. “Siamo una Regione che è in grado di esprimere innovazione tecnologica con l'agricoltura 4.0 della quarta gamma – ha proseguito Masiello -, ma anche produzioni inimitabili e uniche al mondo per l'olio extravergine, i formaggi, le produzioni orticole, la frutta e tanto altro. Un posto d'onore nelle esportazioni lo occupano i vini, che proprio al recente Vinitaly di Verona hanno registrato un crescente interesse da parte dei buyer stranieri. Il dato del Sannio è spinto certamente alle performance del comparto”. “Siamo una Regione con una varietà produttiva unica al mondo e abbiamo ancora tanta strada da poter percorrere – ha evidenziato il vicepresidente nazionale e presidente regionale - Ragion per cui Coldiretti ha insistito e continua ad insistere sul valore degli investimenti in formazione e consulenza nella spesa dei fondi europei. Possiamo continuare a crescere se miglioriamo l'efficienza produttiva, la qualità, la tracciabilità e il marketing”. “Al falso made in Italy e made in Campania rispondiamo con la grande mobilitazione nazionale di Stop cibo anonimo, la petizione europea che Coldiretti sostiene per chiedere l'etichettatura di origine obbligatoria nei paesi Ue", ha concluso Masiello. (Ren)