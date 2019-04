Napoli: domani al Gambrinus degustazione della pastiera più grande del mondo

- Domani alle ore 12, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, avverrà il taglio della pastiera più grande del mondo. Più di 260 chilogrammi di ingredienti per preparare il ripieno, circa 40 per la pasta frolla. Quattro ore di cottura in forno a 190 gradi. E' stata preparata dai maestri pasticcieri del Gran Caffè Gambrinus che, rispettando la ricetta tradizionale, hanno sfornato un dolce da 306 chilogrammi e 210 centimetri di lunghezza. Numeri da record per la più grande pastiera mai realizzata, un prodotto dal valore commerciale di 7650 euro. Ma non è in vendita, in occasione del taglio la pastiera sarà offerta gratuitamente a turisti e napoletani. A presentare il dolce saranno lo staff e i proprietari del Gambrinus, lo speaker radiofonico di Radio Marte Gianni Simioli e il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il quale ha dichiarato: "L'evento di sabato è utile a dare risalto ad una delle eccellenze della tradizione pasticciera napoletana. La promozione dei prodotti tipici del territorio serve anche a farli conoscere al di fuori della Campania". I tanti turisti - ha concluso Borrelli - che assaggeranno gratuitamente una fetta della pastiera diventeranno i primi testimonial delle bontà della nostra cucina". (Ren)