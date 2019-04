Napoli: Castaldo (M5s), mi candido alle prossime amministrative di Crispano (Na)

- "Sono state settimane intense, ma finalmente l'attesa è finita! Abbiamo ottenuto la certificazione: Crispano alle prossime amministrative avrà una lista del Movimento 5 stelle". Lo ha dichiarato il candidato sindaco M5s al comune di Crispano, nel napoletano, Filippo Castaldo. "Il mio obiettivo – ha proseguito Castaldo - è quello di ridare dignità al nostro paese, di migliorarne la vivibilità. Crispano ha bisogno innanzitutto di tornare alla normalità. Credo fortemente che la condivisione di intenti, seppur tenendo fede alle proprie diversità, sia il presupposto di una buona amministrazione, ed è per questo che faranno parte della lista tutti gli attivisti storici, tutte quelle persone che hanno dimostrato negli anni una spiccata sensibilità alla cura del "bene comune" ed una strabiliante volontà di mettersi in gioco per migliorare il proprio paese. Il Movimento 5 stelle è soprattutto democrazia e partecipazione e possiamo vantare di essere gli unici ad aver scelto i candidati con una votazione democratica. È stata garantita a tutti quelli che, in questi mesi, hanno dato la disponibilità ad una eventuale candidatura come consigliere comunale, di avere la stessa possibilità di entrare in lista e di essere il candidato sindaco". "Nelle prossime settimane - ha concluso Castaldo - saremo in piazza, come sempre, a raccontarvi quello che vogliamo realizzare, a partire: dalla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità energetica; dal sostegno alle famiglie, alla tutela del minore; dalla riqualificazione urbana, alla rimozione delle barriere architettoniche; dai giovani, al rilancio dell'economia; dalla cultura, al rispetto delle tradizioni ed allo sport". (Ren)