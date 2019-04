Campania: Coldiretti, +20% prenotazioni in agriturismo per le feste pasquali

- Per Pasqua e Pasquetta in Campania si andrà verso il tutto esaurito, con incrementi di richieste di circa il 20% in più rispetto allo scorso anno. Lo ha dichiarato oggi Coldiretti Campania analizzando i dati di Terranostra Campania, l'associazione che promuove la rete degli agriturismi a marchio Campagna Amica. E' stato registrato, secondo quanto affermato da Coldiretti, un andamento favorevole e omogeneo sulle cinque province, con punte notevoli nelle aree agricole prossime agli attrattori turistici: dal Cilento alla Costiera, dai Campi Flegrei al Matese, dal Sanno all'Irpinia. La crescita della domanda è stata tale da far registrare in alcuni casi prenotazioni già per Ferragosto. L'apprezzamento per il mondo agrituristico è stato celebrato anche ieri al Maschio Angioino di Napoli, dove Coldiretti Campania ha voluto omaggiare la Festa della Polizia di Stato con una degustazione di eccellenze della biodiversità contadina, curata da diciotto agriturismi provenienti da tutta la regione. In proposito Manuel Lombardi, presidente di Terranostra Campania, ha dichiarato: "Da quando la nostra associazione ha messo a disposizione dei propri associati la possibilità di formarsi attraverso i corsi di agrichef è maturata la grande consapevolezza dei propri mezzi, una sorta di autostima che mancava a tutti i cuochi contadini". "Oggi - ha sottolineato Lombardi - a testa alta, con orgoglio ed entusiasmo, custodiscono le ricette della tradizione, realizzano piatti innovativi nel rispetto della materia prima che loro stessi producono, fanno del racconto il loro valore aggiunto rappresentando l'immagine virtuosa degli Agriturismi Doc Italiani, valorizzando prodotti buoni, sani e garantiti e custodendo i prodotti in via di estinzione, i sigilli di Campagna Amica". (segue) (Ren)