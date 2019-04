Campania: Coldiretti, +20% prenotazioni in agriturismo per le feste pasquali (2)

- "Non uno chef - ha continuato Lombardi - che scimmiotta gli stellati, ma un agricoltore ai fornelli che porta nel piatto la storia e la fatica che ci sono dietro un'impresa agricola". "I punti di forza - ha concluso Lombardi - dell'agriturismo autentico sono tracciabilità, distintività, qualità e bellezza". Anche Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale ha commentato: "Si conferma anche quest'anno la tendenza al tutto esaurito negli agriturismi della Campania. Il paesaggio agricolo è sempre più attrattivo per trascorrere piacevoli giornate all'aria aperte e riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina. Negli agriturismi Campagna Amica c'è una famiglia di agricoltori che accoglie i visitatori con un calore riconosciuto ed apprezzato. Un segnale positivo che ci incoraggia sulla strada intrapresa nel promuovere gli agriturismi veri, attraverso la formazione e la capacità di fare rete. Una tendenza sostenuta da una maggiore sensibilità ambientale che sta portando alla riscoperta della vacanza "a chilometro zero", spesso con mete da raggiungere in giornata". "Il successo - ha concluso Masiello - del turismo ecologico e ambientale è dovuto all'elevato valore educativo e alla pluralità di mete disponibili senza dover percorrere grandi distanze". (Ren)