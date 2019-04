Campania: Viglione (M5s), De Gregorio dg di Eav senza concorso è l’ultimo atto del sistema De Luca

- “Dove passa De Luca svaniscono trasparenza e meritocrazia". Lo ha dichiarato il consigliere campano del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione. "L’uomo - ha proseguito Viglione - che ha cambiato la legge per poter nominare in prima persona i manager della sanità, fa approvare oggi una delibera per nominare il fedele De Gregorio alla direzione generale di Eav, evitando di farlo passare per la selezione di un concorso pubblico, annunciato nei mesi scorsi, ma mai bandito. Un autentico blitz, ricostruito da Repubblica, finalizzato a rivoluzionare un passaggio sostanziale dello statuto della Partecipata dei trasporti regionali e stabilendo che 'la carica di direttore generale può essere ricoperta dal presidente del Consiglio di Amministrazione'. Ed è tale l’arroganza di questi personaggi, che la nomina è stata ratificata prima che la delibera fosse esecutiva, dunque ancora non pubblica in quanto rinviata agli uffici proponenti per l’espletamento delle opportune modifiche. Risultato: niente concorso, nessuna procedura di evidenza pubblica, ma appena tre righe depennate e sostituite in calce a uno statuto per piazzare il proprio uomo di fiducia al vertice di Eav con stipendio triplicato". (segue) (Ren)