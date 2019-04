Europee: Antonio Ilardi il candidato scelto dal coordinamento Forza Italia di Salerno

- “L'ingegnere Antonio Ilardi è il candidato al Parlamento Europeo scelto dal coordinamento provinciale di Forza Italia Salerno”. Così il parlamentare e coordinatore provinciale Enzo Fasano che, d'intesa con i vertici nazionali e regionali del partito e i dirigenti locali, ha ottenuto dal professionista salernitano la disponibilità a partecipare alla competizione elettorale del prossimo 26 maggio nel collegio meridionale. “Forza Italia continua nel processo d'inclusione di segmenti della società civile - ha proseguito Fasano - e la scelta di candidare l'amico Antonio Ilardi va in questa direzione. Un profilo importante che, anche grazie ai prestigiosi incarichi ricoperti, saprà rappresentare al meglio la provincia di Salerno in questa tornata elettorale per le Europee. In bocca al lupo ad Antonio Ilardi e a tutto il nostro partito che sarà impegnato nella sfida del 26 maggio”. (segue) (Ren)