Clima: nasce a Napoli sezione Young Comitato Clima.Obiettivo 30/50

- Venerdì 12 aprile alle ore 19, si terrà al Teatro Cinema Delle Palme un incontro ad ingresso libero sul cambiamento climatico dal titolo evocativo: “This earth is on fire – Vesuvio 2.0”. Obiettivo della serata è sviluppare una capacità critica sui temi ambientali anche tra i giovani, partendo da un episodio molto doloroso, la serie di incendi sul Vesuvio dell’estate 2017, e affrontandolo con gli strumenti della cultura e dell’arte. Nato in collaborazione con il gruppo dei “Dialoghi del Lunedì”, promossi da Luciano Stella e Francesco La Monica, l'evento ha lo scopo di informare, sensibilizzare e discutere su tematiche riguardanti l’ambiente. Alla serata aderisce con entusiasmo, diventandone promotore, il Comitato Clima.Obiettivo 30/50, che presenterà in tale occasione la sezione Young. “Parlare di Cambiamento Climatico è di fondamentale importanza– hanno detto Maria Giovanna Lahoz e Sarah Parisio, organizzatrici dell'evento e fondatrici della sezione Young del Comitato Clima.Obiettivo 30/50 - . Siamo arrivati al punto in cui, se non cambiamo abitudini e mentalità, la Terra non sarà più adatta alla vita dell'essere umano. Per dirla in breve: ci stiamo auto-distruggendo! Ma noi non siamo ancora pronte ad accettarlo”. Dietro questo progetto c’è la volontà di parlare del cambiamento climatico e degli impatti delle azioni dell’uomo sul Pianeta. (segue) (Ren)