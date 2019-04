Lobbying: a Napoli si formano professionisti della comunicazione strategica (2)

- Obiettivo che si pone anche il MiMPA2, che farà un ulteriore salto di qualità nel suo programma, affiancando agli insegnamenti tradizionali (comunicazione politica e pubblica, lobbying, advocacy e public policy) moduli specifici su tematiche strettamente legate al mondo che cambia: dalle neuroscienze al coding, fino al personal branding. Il tutto senza alcuna impostazione cattedratica, ma adottando i principi didattici delle “quattro C”: Critica, Comunicazione, Collaborazione, Creatività. “Il nostro è un Master del tutto innovativo - afferma Claudio Velardi - per la qualità dei docenti, l’attualità degli insegnamenti, e soprattutto per il contatto quotidiano con la realtà che vogliamo garantire agli studenti. Un comunicatore deve essere animato innanzitutto da una grande, famelica curiosità nei confronti del mondo che cambia: il nostro compito è fornire gli strumenti adatti per comprenderlo. Da questo punto di vista Napoli, città viva e complessa, è il luogo ideale per il percorso formativo che costruiremo”. (Ren)