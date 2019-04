Avellino: De Siano (FI): con coordinamento provinciale per vincere sfida elettorale

- "Anche ad Avellino, come altrove, troveremo a breve insieme al Coordinamento Provinciale la migliore sintesi politica per affrontare e vincere la sfida delle prossime amministrative". Lo ha detto il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. "Ci sono temi centrali da definire in dettaglio sui quali è giusto che vi sia l'impegno diretto e quindi la responsabilità del coordinatore provinciale, del collega Cosimo Sibilia. Penso ad esempio a quelli del programma di governo della città, delle candidature, del rapporto e del contributo della società civile e del raccordo con la coalizione. Aspetti certamente delicati e complessi di una prova elettorale non facile, ma sono convinto che l'impegno comune che sapremo mettere insieme, l'entusiasmo e la voglia di buon governo saranno forieri di ottimi risultati", ha concluso De Siano.(Ren)