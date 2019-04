Napoli: sifilide ed altre patologie, un progetto fra i giovani per ridurre i rischi

- Si è concluso questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto Educare al ben-essere, con cui 150 operatori sociali sono stati formati sui metodi di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e delle dipendenze da alcol, fumo, droga e gioco d'azzardo. L'iniziativa si è concentrata in particolar modo sui comportamenti a rischio e sulle nuove abitudini degli adolescenti. Così si legge in una nota del Comune. Nato dalla collaborazione fra il Comune di Napoli e l'Università Federico II, il progetto formativo ha affrontato anche alcuni aspetti della sfera psico-emotiva come l'affettività e la sessualità, la relazione fra giovani e adulti, e le dinamiche di gruppo.(Ren)