Lobbying: a Napoli si formano professionisti della comunicazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Master innovativo per formare, a Napoli, giovani professionisti della comunicazione strategica e del lobbying. La mattina del 12 aprile, all’Unione Industriali di Napoli (ore 11:30), si presenta la seconda edizione del MiMPA, Master in Management of Public Affairs dell’Università Suor Orsola Benincasa. Ne parleranno Francesco Nicodemo, esperto in comunicazione digitale, e Claudio Velardi, condirettore del Master e presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali. A seguire una tavola rotonda con Alessandra Clemente, Assessore ai giovani e al patrimonio del Comune di Napoli, Valeria Fascione, Assessore Start-up e innovazione Regione Campania, Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli, moderati dalla giornalista Simona Brandolini. Il MiMPA1 è stato consacrato da un indubbio successo: tutti i partecipanti al Master dello scorso anno non solo hanno ricevuto una formazione di alto profilo, con docenti provenienti dalle Università e da grandi imprese, ma hanno poi svolto stages in aziende e istituzioni, nella maggior parte dei casi trovando uno sbocco lavorativo di qualità. (segue) (Ren)