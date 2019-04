Plastic free: Borrelli (Verdi) atenei campani prendano esempio da Università Roma Tre

- "All'università Roma Tre sono state distribuite 30mila borracce di acciaio inossidabile per l'acqua agli studenti con l'obiettivo di ridurre il consumo della plastica. Un'iniziativa di grande impatto ambientale, che parte da un luogo simbolo e di formazione come l'università. E' importante che il plastic free inizi a prendere piede in tutti gli ambienti delle nostre città, soprattutto in quelli frequentati dai più giovani: a loro, infatti, il compito di contribuire a limitare l'utilizzo di un materiale che sta lentamente distruggendo il pianeta. Gli Atenei napoletani prendano esempio da quello capitolino". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. "Presenteremo un emendamento alla legge finanziaria regionale per acquistare le borracce d'acciaio negli Atenei della Campania, ha annunciato Borrelli, una terra dove il tema dei rifiuti è da sempre una nota dolente. E' importante con fatti concreti realizzare soluzioni che partano da gesti quotidiani, l'auspicio dei Verdi è che i nostri studenti possano essere il punto di partenza per una Campania sostenibile, plastic free, pulita ed ecologica, valori che abbiamo il compito di difendere".(Ren)