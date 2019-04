Campania: Luisa Angrisani (M5S), la Lega faccia chiarezza sulla Sanità gestita dal governatore De Luca

- “Dunque non la si può lasciare nelle mani di De Luca &co, sia chiaro! La Lega, attraverso il suo parlamentare di riferimento in Campania, Gianluca Cantalamessa, da un lato chiede un nuovo commissario, mentre al Governo il suo partito agisce con posizioni diverse. A questo punto, mi chiedo e ci chiediamo noi del M5S, a che gioco stiamo giocando. Si stanno gettando le basi per un futuro accordo elettorale tra De Luca e la Lega? Noi ci opporremo a qualsiasi costo, perché stiamo parlando della sanità della nostra terra, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri cittadini. Alla Lega diciamo che non basta controllare i numeri del bilancio se poi questi quadrano grazie alla mancata spesa per servizi efficienti. Lunghe liste di attesa, ospedali chiusi, reparti senza personale, macchinari non funzionanti, scarsa assistenza, manutenzione e pulizia al limite dell'inverosimile, quanto le facciamo valere queste mancanze? Rispettano gli standard?”. Così in un comunicato la senatrice del M5S Luisa Angrisani. “Abbiamo vissuto e viviamo l'inefficienza delle nostre strutture sanitarie, non permetteremo che siano merce di scambio per future alleanze o poltrone. Siamo pronti alle barricate pur di non svendere il diritto alla salute della nostra regione. Vogliamo chiarezza: la Lega da che parte sta, dalla nostra o con De Luca?”(Ren)