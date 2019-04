Campania: Viglione (M5s), De Gregorio dg di Eav senza concorso è l’ultimo atto del sistema De Luca (2)

- "Il paradosso - ha continuato Viglione - del consolidato sistema De Luca a il paio con l’ipocrisia di De Gregorio, che nei mesi scorsi, alla luce delle dimissioni dell’allora direttore generale, ne aveva assunto l’incarico pro tempore nell’attesa, come confermato dallo stesso manager, dell’espletamento di un concorso che non c’è mai stato. Giochi di potere sullo sfondo dei quali restano le criticità di un servizio di trasporto pessimo, caratterizzato da sistematiche proteste del personale, ritardi biblici, corse soppresse di continuo, assenza di sicurezza nelle stazioni e nei convogli". "A fare da contraltare - ha concluso il consigliere - una fuga in massa di passeggeri dai treni della Circumvesuviana, che preferiscono l’auto al mezzo pubblico, con evidenti conseguenze per l’ambiente e la viabilità”. (Ren)