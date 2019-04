Avellino: nel carcere di S. Angelo dei Lombardi nasce sportello di conciliazione

- Si terrà lunedì 15 aprile, a partire dalle ore 11.30, presso la Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) la presentazione del primo concilia point in un carcere italiano. Si tratta di uno sportello per servizi di conciliazione dedicato alle mogli, alle madri o alle sorelle dei detenuti e più in generale alle donne del territorio. Lo sportello offrirà in maniera gratuita consulenze giusvaloristiche, supporto nella ricerca di un impiego ed un range di servizi utili ad alleggerire la quotidianità e ad incoraggiare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Il concilia point nasce all’interno del progetto #Liberidi, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito degli Accordi territoriali di genere e che coinvolge diversi soggetti sociali e istituzionali irpini, come il Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, il Consorzio Tekform, l’Associazione di volontariato Galea, Confcooperative Campania e la Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Obiettivo del progetto è anche realizzare dei coworking destinati a donne freelance o precarie.(Ren)