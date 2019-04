Gaeta (Lt): al via l’organizzazione del Med Blue Economy (2)

- Il progetto “Med Blue Economy” - ideato dalla CISE (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), Ente fondato dai Consorzi Asi di Napoli, Asi di Caserta e dal Consorzio Industriale del Sud Pontino, unitamente all’Eurispes ed all’Universitas Mercatorum - e finanziato nell'ambito dell'azione 3.4.1 del POR FESR 2014/20 della Regione Lazio, nasce, infatti, dall'intento di sostenere le imprese nel processo di internazionalizzazione, in un contesto di sviluppo sostenibile. È un evento itinerante che coinvolge, in questa fase iniziale, cinque nazioni: Italia, Malta, Tunisia, Brasile e Russia ed è anche una filosofia tutta italiana per divulgare un concetto socialmente responsabile di fare "business", dove si intende formalizzare un nuovo modello di "imprenditore", codificando lo stile italiano, non in un mero concetto geografico, ma in un modello culturale trasmissibile. Un modello che nasce dal modo di fare impresa, che deve essere man mano diffuso, privilegiando l'esportazione di sapere attraverso un’economia responsabile e solidale: una nuova visione che superi il Made in Italy e diventi Stile mediterraneo. Nel corso delle otto giornate che caratterizzeranno il Med Blue Economy di Gaeta è prevista la partecipazione attiva dell’intero comprensorio sud pontino, con i dodici Comuni aderenti al Consorzio industriale, le associazioni riunite nella Consulta del Cosind, nonché le Aree consortili di Napoli e Caserta, oltre alla presenza consolidata di numerose delegazioni straniere, messaggere di pace e di una rinnovata volontà di collaborazione commerciale, turistica e socio-culturale. (Ren)