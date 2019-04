Camorra: Cirielli (FdI), parole Gabrielli lasciano esterrefatti. Ora si accorge di Napoli?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il capo della polizia Franco Gabrielli lancia l'allarme sicurezza per Napoli. Affermando che si tratta di una questione nazionale. Parole che lasciano esterrefatti. Dal vertice della polizia ci saremmo aspettati fatti e non l'ennesimo allarme". Cosìin una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia. "Per riaffermare la presenza dello Stato a Napoli non servono frasi ma fatti concreti – ha spiegato Cirielli -: un piano di contrasto alla camorra, con leggi speciali che modifichino impunità provocate dalle misure del Governo di Sinistra che lo ha nominato, e invio di uomini (ben pagati) e mezzi idonei ". "Purtroppo fino ad oggi di questo piano non c'è traccia. Gabrielli, che non è capo della polizia da ieri, non si è distinto per un'azione incisiva su Napoli. E oggi non può parlare come se fosse un passante ", ha concluso il questore. (Ren)