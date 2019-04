Napoli: Borrelli (Verdi), crollo Incurabili, struttura sia messa in sicurezza e rimanga presidio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La struttura degli 'Incurabili' deve essere messa al più presto in sicurezza e deve tornare ad ospitare il presidio sanitario che riveste un ruolo di straordinaria importanza per la città. Al tempo stesso deve essere trovata una soluzione definitiva e confortevole per i 23 nuclei familiari sgomberati in seguito all'intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, al termine dell'incontro con il Commissario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. "Vista l'importanza della posta in gioco – ha proseguito Borrelli – perché il complesso degli Incurabili oltre ad essere presidio sanitario con la sua storica farmacia è uno dei siti turistici di maggior attrazione della nostra città, ritengo importante che le commissioni Cultura e Politiche urbane del Comune di Napoli abbiano convocato congiuntamente un incontro per il prossimo lunedì per affrontare le diverse criticità che questa situazione ha comportato nei confronti di residenti, cittadini e utenti del presidio sanitario".(Ren)