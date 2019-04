Napoli: domani al Monaldi giornata di confronto su donazione e trapianto di organi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 12, presso l'aula Magna dell'Ospedale Monaldi di Napoli, nell'ambito delle attività promosse dal Centro Regionale Trapianti e dalla Regione Campania per la XXII Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, indetta dal ministero della Salute per domenica, l'Azienda Ospedaliera dei Colli promuoverà una giornata di confronto sul tema. Nell'ambito della manifestazione sarà presentato il libro "Cento Battiti", romanzo scritto da Gianluca Santise, cardiochirurgo presso l'ospedale di Catanzaro. Interverranno oltre all'autore, tra gli altri, Antonio Giordano, commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e Antonio Corcione, coordinatore del Centro regionale trapianti. Nel corso dell'evento saranno ascoltate le testimonianze di alcuni pazienti trapiantati. (Ren)