Napoli: domani a Barra al via ‘Cast’, il progetto per gli adolescenti della VI Municipalità

- Partirà domani la terza annualità del progetto "Cast, Centro adolescenti sperimentale territoriale" promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e realizzato dalla cooperativa sociale Il tappeto di Iqbal: l'appuntamento è presso i locali dell'Istituto compresivo 68° Rodino in via Mastellone, quartiere Barra, dalle ore 15 alle ore 18. I ragazzi che hanno frequentato le attività nell'annualità precedente si esibiranno performance di circo, acrobatica, dj e hip hop e uno spettacolo teatrale "Clownmorristi" che hanno portato in Italia durante tour e festival e premiato ad Enna "Talè Talè Talìa" III° festival nazionale della legalità. Dopo tre anni di vita, Cast è diventato un luogo di incontro per i ragazzi del territorio della VI Municipalità ed un punto di riferimento, uno spazio dove confrontarsi e svolgere attività di tipo creativo, culturale e ludico. Il progetto Cast mira a valorizzare il territorio e pone l'accento sulla necessità di avere cura del proprio quartiere, tenendo sempre alta l'attenzione su tutto ciò che accade nei luoghi in cui gli adolescenti trascorrono la propria quotidianità. (segue) (Ren)