Europee: Antonio Ilardi il candidato scelto dal coordinamento Forza Italia di Salerno (2)

- “Mi ha mosso, in questa scelta, la rinnovata e incondizionata condivisione dell'appello lanciato, esattamente cento anni fa, da Don Luigi Sturzo ai "liberi e forti", i cui contenuti appaiono oggi di particolare e drammatica attualità - ha affermato l'ingegnere salernitano -. Animati da quelle convinzioni, sosterremo insieme, con immutato slancio, gli ideali di giustizia, pace, libertà e prosperità di un'Europa popolare. Insieme difenderemo, in questa campagna elettorale, le ragioni di un'Europa unita, i diritti di un Sud troppo spesso mortificato dall'egoismo del Nord, la voglia di sviluppo e di riscatto dei nostri giovani”. “Insieme, insomma, lanceremo la sfida perché ogni comune della provincia di Salerno e ogni lembo del nostro Mezzogiorno ritorni a essere una priorità reale per la politica nazionale ed europea”, ha concluso Antonio Ilardi. (Ren)