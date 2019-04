Islam: domani alla Grande moschea di Roma conferenza “Engaging with Communities”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani 11 aprile, a partire dalle ore 09.00 con conclusione indicativa intorno alle ore 17.00, presso la Grande moschea di Roma, in via della Moschea 85, una conferenza dal titolo “Engaging with communities”. La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto Horizon “Terrorism prevention via radicalisation counter-narrative” (TRIVALENT) ed è coordinata dalla Confederazione Islamica Italiana (Cii). Lo scopo della conferenza è quello di creare sinergie tra i partecipanti al progetto e le parti interessate (società civile, istituzioni, esperti, comunità religiose) in base al principio “raggiungere per essere raggiunto”, allo scopo di finalizzare meglio gli obiettivi e i metodi della ricerca in corso, raccogliendo informazioni e sviluppando pratiche volte ad arricchire e rafforzare la rilevanza e l’impatto del progetto. “La decisione di organizzare la conferenza nella Moschea di Roma, quale luogo da sempre di dialogo e di educazione, si basa sulla necessità di ascoltare le voci delle comunità, nonché di confrontarsi con le parti interessate più significative e impegnate sul tema”, fanno sapere gli organizzatori in una nota. L’accesso è libero, non è previsto accredito. Il programma prevede i saluti iniziali di Abdellah Redouane, Segretario Generale del “Centro Islamico Culturale d’Italia” e di Mustapha Hajraoui, Presidente della Confederazione Islamica Italiana. Modera: Massimo Cozzolino, Membro del Comitato Consultivo del progetto Trivalent. Interverranno: Imam Salah Ramadan Elsayed, moschea di Roma, Noemi di Segni, Presidente “Unione Comunità Ebraiche Italiane” (UCEI), Don Giuliano Savina, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (CEI). Sono previste conclusioni di Mustapha El Mourabit, Direttore del Centro Studi sul Maghreb – Marocco e di Khalid Hajji, Secretario Generale del Consiglio Europeo degli studiosi marocchini – Bruxelles.(Ren)