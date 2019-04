Campania: a Casal di Principe (Ce) la Giornata Diocesana della Gioventù

- Sabato si terrà presso la parrocchia di San Nicola di Bari a Casal di Principe, provincia di Caserta, la Giornata Diocesana della Gioventù promossa dalla Chiesa di Aversa nel ricordo di don Peppe Diana. Slogan dell'evento sarà 'Tra sentinelle e profeti... Influencer di Dio' .Le parole 'tra sentinelle e profeti', secondo la spiegazioni della diocesi, costituiscono un rimando alla lettera pastorale scritta dal vescovo di Aversa, monsignore Angelo Spinillo, in occasione del 25esimo anniversario celebrato lo scorso 19 marzo. 'Influencer di Dio', invece, ci riporta con la mente alle sorprendenti parole che Papa Francesco rivolse ai giovani, radunati a Panama lo scorso 26 gennaio per la Giornata Mondiale della Gioventù. La scelta della location è stata dettata dall'inserimento di questo evento diocesano nel percorso della memoria di don Peppe Diana, a venticinque anni dalla sua uccisione per mano della camorra. "Le parole del Papa sono da esempio e slancio per tutta la Chiesa universale". Lo ha dichiarato don Fabio Ruggiero, responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile. "Le abbiamo ascoltate - ha proseguito Ruggiero - con stupore, dato il linguaggio moderno e social utilizzato dal nostro Pontefice, ma poi ci hanno fatto anche riflettere: abbiamo ripensato anche a quanti, piantati nella propria terra, sono riusciti ad essere influencer di Dio, a dire sì al Signore ed operare nelle loro reti sociali. Tra questi, anche il nostro caro don Peppe Diana". L'accoglienza, hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento, è stata fissata per le 15.30, e la giornata si svilupperà in tre momenti distinti, identificati con tre verbi emblematici: vedere, sentire, parlare. (segue) (Ren)