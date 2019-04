Napoli: Riccardo Monti, ripartire dall'esistente per la rivoluzione delle eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Napoli, la capitale del Sud, non c’è da inventarsi nulla per ripartire, per agganciare la crescita. Bisogna, innanzitutto, curare e proteggere la ricchezza che c’è, poi valorizzarla. Vedo ‘scienziati’ della politica, una improvvisata e distratta classe dirigente, con rare eccezioni, impegnata a trovare ricette magiche”. Così Riccardo Maria Monti, manager internazionale, sulla sua pagina Facebook. “Bisogna partire dall’esistente e mettere Napoli - ha scritto- al centro del mondo, protagonista nel Mediterraneo e nei rapporti con la Cina e la Russia. Oggi con Padre Antonio Loffredo ed il sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni, sono stato alla Sanità nella meravigliosa Chiesa di San Gennaro e poi alle catacombe. Con noi il mio amico Raoul Bova, innamorato della Sanità è pronto a dare una mano, farà cose importanti per il quartiere” “Poi abbiamo visitato – ha aggiunto - la palestra aperta nella Chiesa della Sanità ed ancora il complesso degli Incurabili. Con la farmacia monumentale, fra le più antiche in Europa, che resiste da secoli e che la cattiva politica prova a demolire. Posti incredibili davvero”. “C’è uno straordinario patrimonio culturale, un insuperabile forza del capitale umano – ha spiegato -. Servono le competenze giuste, una strategia per fare sistema fra le eccellenze. Il patrimonio culturale e artistico, la qualità dei prodotti enogastronomici, il fascino dei luoghi, il peso della storia, sono questi gli elementi sui quali puntare”. “Ed è con anche con questo spirito che ho inteso promuovere, con altri amici, la Fabbrica dei Leader a Napoli. Per la rivoluzione delle competenze e delle eccellenze. L’unica possibile”, ha concluso Monti facendo riferimento all’evento ‘La Fabbrica dei Leader’ a Napoli il prossimo 13 Aprile. (Ren)