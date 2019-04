Trasporti: Borrelli (Verdi), traversata Napoli-Ischia calvario per i disabili. Compagnie rimuovano barriere architettoniche

- "Ci è stato segnalato un video che mostra le enormi difficoltà di due genitori di un ragazzo disabile che sono costretti a trasportare a mano la carrozzina lungo le scale di un traghetto diretto a Ischia. Purtroppo su quasi tutti i mezzi che operano le relazioni tra Napoli e le isole sono presenti delle barriere architettoniche che impediscono di fatti la mobilità delle persone affette da disabilità". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Chiediamo alle compagnie di navigazione di intervenire per rimuovere le barriere, installando dispositivi che favoriscano la mobilità dei disabili – hanno concluso Borrelli e Simioli -. Non è accettabile che una persona in carrozzina abbia bisogno dell'ausilio di almeno altre due persone per risalire dall'ingresso del traghetto alle aree del salone o del ponte". (Ren)