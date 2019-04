Napoli: sabato al Common Ground concerto di Luca Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato alle ore 21, presso il Common Ground di Napoli, si esibirà O'Zulù, nome d'arte di Luca Persico, frontman dei 99 posse che a gennaio ha lanciato 'Bassi per le masse', il suo secondo album da solista. Con il missaggio di Madaski, le musica di Dj Spike e una lunga fila di ospiti, da Bunna degli Africa Unite a Valerio Jovine, dalla Krikka Reggae ad Andrea Tartaglia e Franco Ricciardi, 'Bassi per le masse' è composto da 14 tracce, che sul palco del Common Ground verranno alternate al Best of del primo disco e del vecchio show '99 minuti live' in circa due ore. "I valori in cui mi riconosco, la mia gente, quello che ho costruito finora valgono molto di più di una mediazione, seppur piccola, sulle conquiste che abbiamo portato avanti". Lo ha dichiarato O' Zulù. "Tutto quello che abbiamo - ha proseguito il cantante - non possono togliercelo, se noi non glielo permettiamo. Non ci interessa contare quanti siamo noi e quanti sono loro. Mi interessa che quello che siamo non venga intaccato da quello che ci circonda, anzi. Non faremo prigionieri. Restare se stessi ad ogni costo davanti alla barbarie che ci circonda dobbiamo rimanere ciò che siamo e promuovere la nostra alterità, nella musica sicuramente ma anche nei gesti di vita quotidiana, nel come guardiamo un migrante, un senza tetto o un gay, una lesbica, nel come guardiamo alle armi e alla loro indiscriminata diffusione, bisogna farlo anche a costo di risultare marginali rispetto al main stream". "Perché - ha concluso il frontman dei 99 posse - è da queste cose che inizia il cambiamento".(Ren)