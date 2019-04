Tv: sabato a Nola (Na) le audizioni per il nuovo talent show musicale di Mediaset

- Saranno mille gli artisti che arriveranno da tutta la Campania e regioni limitrofe al centro commerciale “Vulcano buono”, sabato alle 15, per la finale di iBand, il talent show prodotto da Vincenzo Russolillo riservato alle band, ai gruppi di vocali, ai cori e ai cori gospel che andrà in onda sul canale Mediaset La5 il prossimo autunno. Ci saranno formazioni come quella del Liceo "Bragaglia" di Frosinone con 65 componenti, così come il liceo Margherita di Savoia di Napoli che si presenterà con una big band e una orchestra di chitarre. A giudicare i talenti ci saranno i maestri Vincenzo Sorrentino, Dario Cantelmo e Carlo Morelli oltre all'amministratore delegato del polo commerciale Gian Marco Nicelli, presidente di giuria l'Assessore Regionale Chiara Marciani. (Ren)