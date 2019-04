Napoli: Borrelli (Verdi), asini trasportati in Apecar legati per il collo. Sanzioni ai responsabili

- "Ancora maltrattamenti sugli animali. Le immagini riprese da un residente di Casandrino rivelano un'assoluta mancanza di rispetto verso mamma asino e figlio che vengono trasportati su un'Ape car, legati al veicolo per il collo con una corda corta. Esposti, inoltre, al vento e allo smog senza alcun riparo, mentre il veicolo procede su una strada a scorrimento veloce. Gli animali appaiono in equilibrio precario e impauriti. Siamo all'inciviltà più totale, oltre ad essere allarmati per l'assoluta mancanza di controlli. Siamo alle solite tutti si sentono liberi di poter fare ciò che vogliono in barba a qualunque regolamento. Sulla presenza di forze dell'ordine neanche a dirsi. Nulla e nessuno a fermare questo scempio". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, speaker radiofonico di Radio Marte. "Gli animali devono essere trattati con rispetto e cura, non sono oggetti inanimati, se consentiamo questi trattamenti siamo dei 'barbari' – hanno concluso Borrelli e Simioli -. I responsabili siano rintracciati e sanzionati". (Ren)