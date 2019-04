Clima: nasce a Napoli sezione Young Comitato Clima.Obiettivo 30/50 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo che sia necessario che ognuno acquisisca la capacità critica (e autocritica) per rendersi conto dell'impatto che abbiamo, sia individualmente sia come società, sull'ambiente, in modo tale da poter collegare coscientemente le azioni agli impatti. Da qui la volontà di partire ricordando una delle tragedie più tangibili che ha colpito uno dei simboli della nostra città campana: l’incendio del Vesuvio nell’estate 2017. Il nostro intento è quello di sensibilizzare e raccontare questo problema tanto importante attraverso le espressioni artistiche. Crediamo possa essere lo strumento più efficace. Il pianeta Terra ne ha già affrontati diversi, di cambiamenti, però esiste ancora ed esisterà sempre, nonostante tutto, nonostante la nostra scomparsa. Quindi parlarne attraverso l'arte, che è l'espressione migliore dell'essere umano, ci dà l'idea di quanta potenzialità e bellezza rischiamo di perdere. Da qui nasce la scelta di fondare la sezione Young del Comitato Clima.Obiettivo 30/50, affinché quello di venerdì 12 aprile possa essere solo il primo di numerosi eventi a riguardo” concludono le organizzatrici. Nel corso dell’evento sarà proiettato "Feu", un cortometraggio che si propone di raccontare gli incendi del 2017 in Val di Susa, realizzato daR-Eact, che interverranno assieme ad Agostino Casillo, Presidente dell’Ente Parco del Vesuvio, ai fondatori del Comitato Clima.Obiettivo 30/50, i giovani membri del Fridays for Future Napoli. La serata sarà accompagnata dalle opere di Fabrizia Cesarano (Inartebizia) e Marta Accardo, a moderare il dibattito, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti Campania e dalla Stella Film, Sarah Parisio e Maria Giovanna Lahoz. (Ren)