Rifiuti: denunciato imprenditore di Solofra (Av) per sversamenti nel torrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare di una ditta di Solofra è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione perché ritenuto responsabile di aver illecitamente versato nel torrente “Solofrana” rifiuti speciali. Nello specifico, all’esito delle attività intraprese qualche giorno fa per l’abbondante presenza di schiuma nell’alveo del Solofrana, i Carabinieri della Città conciaria, unitamente a personale della locale Polizia municipale, decisi a dare una immediata risposta a quella situazione, sono giunti all’individuazione dello sversamento di liquido schiumoso nel citato torrente. Le indagini hanno permesso di stabilire la provenienza dello scarico, originato da un’azienda ubicata poco distante. In particolare, gli operanti hanno accertato che venivano fatti confluire nel torrente le acque del piazzale aziendale sul quale si era accidentalmente riversato un notevole quantitativo di sostanza sgrassante contenuta in una cisterna. Per il titolare dell’impianto è scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino.(Ren)