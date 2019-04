Campania: Daniele (Pd), il Governo taglia fondi alla sicurezza mentre sul lavoro si continua a morire

- "Ancora una morte sul lavoro: questa mattina, a Giugliano, un lavoratore del consorzio di bacino, distaccato presso la Sapna allo Stir, è stato travolto da un muletto che lo ha schiacciato. Aveva 52 anni. Dall'inizio dell'anno 14 sono i morti in Campania, 177 in tutto il paese, una vera e propria emergenza che non deve essere sottovalutata". Così il consigliere regionale della Campania Gianluca Daniele. "Non posso che sottolineare, però, come il Governo non stia andando nella direzione giusta, i tagli che si stanno attuando, infatti, vanno ad incidere direttamente sulle risorse previste per la sicurezza e questo è in controtendenza con quello che, invece, servirebbe – ha spiegato Daniele -. Già a gennaio scorso ho evidenziato, attraverso un ordine del Giorno, a fronte dell'aumentato numero di casi di decesso sul lavoro durante il 2018 (da 60 a 87 casi), la necessità di promuovere con urgenza una seria e concreta cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, investendo su prevenzione e controlli, esattamente il contrario di quanto si sta facendo a livello nazionale”. “Per l'importanza e l'urgenza della situazione ho inviato una nota alla presidente D'Amelio, richiedendo un Consiglio monotematico sul tema della sicurezza sul lavoro – ha concluso il consigliere - Esprimo la mia vicinanza alla famiglia della vittima e al Sindaco di Giugliano Antonio Poziello". (Ren)