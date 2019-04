Campania: Ciarambino (M5s), uscita da commissariamento è prezzo accordo elettorale Lega-De Luca? (2)

- “E’ assurdo leggere che per il legista Garavaglia, nelle sue dichiarazioni rese al Corriere del Mezzogiorno, in linea con le affermazioni che De Luca ha rilasciato pubblicamente in quelle stesse ore, conta solo che le carte siano a posto – ha aggiunto -. E non certo che nella nostra regione, grazie al governatore e commissario in carica, da anni non venga più garantito il sacrosanto diritto a un’assistenza degna di questo nome”. “Cantalamessa, che appena ieri invocava un nuovo commissario, ci dimostri con i fatti quanto vale la sua parola, o saremo costretti a dedurne che il suo partito ha trovato un possibile alleato nell’uomo che non intende togliere le mani dalla nostra sanità, per continuare a dispensare nomine fiduciarie e avere campo libero nel portare avanti una sistematica opera di smantellamento del pubblico per favorire il privato, spianandosi così la strada verso le regionali del 2020”, ha concluso Ciarambino. (Ren)