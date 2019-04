Ambiente: progetto YouFarmer festeggia un anno alla Collina di Reggio Emilia

- Il progetto biologico e biodinamico “YouFarmer” festeggia un anno con un evento organizzato presso la cooperativa “La Collina” di Reggio Emilia domenica prossima 14 aprile. Secondo quanto si legge in una nota “vi aspettiamo il 14 aprile per un aperitivo presso La Collina per festeggiare questo primo anno insieme. Sarà l'occasione per condividere spunti ed opportunità”. E’ previsto un incontro alle ore 16 con la presentazione della Campagna Orti 2019 ed una visita in campo ed assegnazione Orti. “Ad un anno dal lancio del progetto Youfarmer con l’azienda agricola biodinamica La Collina di Reggio Emilia ci troviamo per fare un primo bilancio – spiega il promotore dell’iniziativa, Lorenzo Cilli - presenteremo ai nuovi e a chi è interessato le modalità di adesione, visiteremo i nostri orti che coltiveremo per conto delle famiglie, aziende e ristoranti, presenteremo le novità per il 2019 e per concludere un aperitivo Biodinamico”. YouFarmer è la prima piattaforma di CoFarming al mondo, che da l’opportunità a tutti di avere il proprio orto biologico o biodinamico coltivato e curato da aziende agricole d’eccellenza, certificate, a millimetro 0, che garantisce verdure di qualità certificata e di chiara provenienza. L’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza agricola 2.0 al consumatore, permettendoti vivere l’azienda agricola a 360° godendo dei numerosi eventi e corsi di formazione. Si tratta di realtà fondata nel 2018 da due giovani imprenditori under 30, Lorenzo Cilli e Valerio Carconi.(Ren)