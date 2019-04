Campania: domani il presidente del Consiglio regionale D’Amelio a Cervinara (Av) per @scuolasenzabulli

- Domani il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, e il direttore del servizio ispettivo dell'Autorità per le comunicazioni, Ivana Nasti, interverranno alla quarta tappa di @scuolasenzabulli che si terrà nella sala conferenze dell'Istituto "Francesco de Sanctis" di Cervinara (Av), in via Renazzo. (Ren)