Sanità: Castellone (M5s), Lega non può sostenere chi ha devastato sanità in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sanità non è una bottega il cui stato di salute lo si valuta dai conti in ordine o meno. Le dichiarazioni del viceministro Garavaglia sono assolutamente fuorvianti rispetto alle reali condizioni della sanità in Campania. Non bastano le carte 'in regola' se i servizi non ci sono. Bisogna garantire il sacrosanto diritto a un’assistenza adeguata, che nella nostra regione viene negato da troppo tempo. Delle due, l’una: o Garavaglia non ha contezza dello stato in cui versa il settore in Campania o la Lega vuole tendere una mano a De Luca, in modo del tutto incomprensibile”. Così, in una nota, la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione igiene e sanità di Palazzo Madama. "La situazione della sanità nella mia regione è sotto gli occhi di tutti: ospedali fatiscenti e pericolanti, condizioni igieniche pessime, interi nosocomi in fase di smantellamento se non addirittura sprovvisti di autorizzazione all’esercizio, reparti chiusi per i festini dei primari – ha proseguito -. Non ultimo, il crollo avvenuto agli Incurabili, effetto di una gestione incapace di spendere oltre un miliardo di risorse già appostate per l’edilizia sanitaria. Serve un commissario alla sanità esterno, abbiamo votato un principio sacrosanto: i controllori non possono essere i controllati”. “Il cambiamento, purtroppo, non può passare avallando le scelte di chi ha gestito la sanità in Campania negli ultimi anni – ha concluso Castellone -. Serve un cambio di rotta”. (Ren)