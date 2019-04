Napoli: presentato nuovo comitato per la legalità dei commercianti di piazza Trieste e Trento (2)

- "Siamo disponibili a finanziare un nuovo sistema di sorveglianza a mezzo video – ha spiegato il presidente della Camera di commercio Fiola -. Impegneremo delle risorse così come ha fatto anche la Regione Campania per fare installare il sistema alle forze dell'ordine per tutelare i commercianti". Gli esercenti hanno illustrato un pacchetto di misure per il contrasto dell'illegalità che saranno poi presentate alle autorità competenti. Tra le proposte sul piano della sicurezza, l'implementazione della rete di videosorveglianza all'interno della piazza, suggerita dai proprietari del Caffè Monidee. A tal proposito a breve la polizia dovrebbe installare nuove telecamere sul chiosco dell'edicola in piazza, come comunicato dallo stesso Paolo Lista. Sotto la lente di ingrandimento anche il decoro della piazza. Tra le proposte sul piano del decoro urbano, da segnalare quella di Gino Sorbillo che ha suggerito di chiedere al Comune e all'Asia di svuotare più volte le campane di rifiuti nel corso della giornata e di installare, anche a spese del comitato, degli ulteriori gettacarte più ampi e che favoriscano la raccolta differenziata. (segue) (Ren)