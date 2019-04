Ambiente: M5s, inquinamento Napoli est da troppo tempo dimenticato dalla politica (2)

- "I pericoli per la salute umana non sono confinati però alla sola area di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio e Gianturco, ma si estendono all'intera città - ha rilevato Ortolani -, che ha spiegato come l'azione del vento porti a diffondere gli elementi inquinanti a tutta la città". "La conferenza è stata l'occasione per mettere fine a quella congiura del silenzio - ha evidenziato Presutto - che l'informazione ha riservato a un'area segnata dal più alto livello di mortalità per patologie tumorali, in Italia”. Errore, si legge nella nota, di cui sarebbero corresponsabili anche le autorità portuali che non si sono occupate né della delocalizzazione delle sostanze tossiche né dell'allontanamento delle compagnie petrolifere. "L'hanno definita un'azione oziosa - ha ricordato Presutto - una definizione che è un atto immorale, perché si trascura il diritto alla vita e alla sopravvivenza". Le condizioni di Napoli Est sono state portate all'attenzione della Commissione europea dal portavoce Pedicini e con 11 interrogazioni. “A breve ci saranno ulteriori novità – ha concluso Presutto -. Dopo l'interessamento del ministero delle Infrastrutture che ha inviato degli ispettori presso gli uffici delle autorità portuali, e quello dell'Anac sui lavori, si attendono nuovi sviluppi grazie all'operato del governo centrale”. (Ren)