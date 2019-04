Diritti: bullismo, presentata a Torino la mostra “Autori e cooperatori dalla debole identità”

- "Un’arma efficace per combattere il bullismo: un'occasione per riflettere sul fatto che il rispetto è dovuto a chiunque e che, quando sono in gioco i rapporti umani, tutto si può ricucire, sanare e recuperare". Così la garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha definito la mostra “Autori e cooperatori dalla debole identità”, inaugurata questo pomeriggio all’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino. Promossa dalla garante in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale (Usr), la mostra è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto Garelli di Rivalta (To) supportati dal fotografo Roberto Cavallo e dai soci del Gruppo fotografico rivolese. (segue) (Rpi)