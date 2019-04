Cultura: aperte fino a fine maggio iscrizioni a laboratori formativi del Napoli Teatro Festival (3)

- Torna per il terzo anno consecutivo lo sloveno Tomi Janežič, stavolta con Principles in Acting, laboratorio sullo psicodramma come strumento per l'esplorazione del processo creativo dell'attore (scadenza 31 maggio). Radici, guidato da Roberto Solofria, Rosario Lerro e Luigi Imperato, è invece una sessione che indaga il passaggio dall'età infantile a quella adulta (scadenza 31 maggio). Nell'ambito del progetto speciale Foodistribution/Amnistia, curato da Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì, altre due attività: Foodistribution Luce, laboratorio intensivo incentrato sulla geografia dei luoghi, che coinvolge alcuni dei più importanti direttori della fotografia italiani (scadenza 10 maggio); eFoodistribution Theatre, una riflessione a carattere multidisciplinare che vedrà un'interazione diretta con gli abitanti del Rione De Gasperi di Ponticelli, e culminerà con la realizzazione dello spettacolo site-specific Amnistia, per la regia di Adriana Follieri (scadenza 10 maggio). La sezione destinata alla formazione del Ntfi 2019 vedrà inoltre protagoniste storie di migrazioni con Il mare ha cambiato colore, a cura di Julie Kretzschmar, con la collaborazione del fotografo Bruno Boudjelal, laboratorio rivolto a giovani stranieri che vivono a Napoli. Anche la casa circondariale di Poggioreale ospiterà un laboratorio con Misantropie, condotto da TeatrInGestAzione, che vedrà i detenuti del carcere parte attiva nel processo creativo. Data la particolare natura dei lavori questi due laboratori non prevedono un avviso pubblico. (Ren)