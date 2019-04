Cucchi: Ilaria, non mi interessano scuse Salvini. Felice se Arma si costituisse parte civile

- "Se mi aspetto le scuse di Salvini? Delle scuse di Salvini non me ne faccio proprio niente, non mi interessano, non ci penso nemmeno. Non me le faccia le scuse, non le voglio, non è un problema per me. Dice sempre le stesse cose, quando la nostra famiglia ha sempre sostenuto che si tratta di mele marce e nessuno vuole attaccare le istituzioni. Salvini cambiasse disco e approfondisse le cose prima di parlare". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ai microfoni di Mattina 9, il morning show in onda sull'emittente locale campana Canale 9 – 7 Gold. "In questi giorni abbiamo ricevuto un grande segnale dall'Arma dei Carabinieri: mi ha commosso il gesto del comandante generale Nistri, ci speravo – ha aggiunto -. Sarei felice e onorata di avere l'Arma al nostro fianco così come il Governo. I carabinieri sono altri, non sono quelli che si sono macchiati di quei reati lì e non sono quelli che hanno depistato: sono persone che svolgono un lavoro difficilissimo con dignità". Ilaria Cucchi ha poi ripercorso le fasi di questi anni e la giornata di ieri: "Chiedere allo Stato di giudicare se stesso è una delle cose più difficili che si possano fare, oggi lo so: significa riconoscere delle responsabilità e che all'interno delle istituzioni qualcosa non ha funzionato. Ieri è stato un momento devastante per me e per i miei genitori: ascoltare la descrizione di quel brutale pestaggio e di come è stato ucciso mio fratello”. (segue) (Ren)