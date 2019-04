Napoli: martedì 16 ad Aversa la conclusione del progetto "Scuola di filosofia"

- Si concluderà martedì 16 aprile alle ore 9.30, nella sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa, l'edizione 2018-2019 della "Scuola di filosofia", percorso didattico-formativo ideato e realizzato da Serra club Aversa. La scuola di filosofia, diretta dal prof. Antonio Serpico e giunta quest'anno alla settima edizione, si propone di guidare i giovani studenti all'elaborazione di un pensiero autonomo e critico sulla vocazione alla vita, alle scelte esistenziali, alla libertà individuale. In quest'ottica s'inquadrano anche le tematiche che, negli anni, hanno visto impegnati gli istituti del territorio che hanno partecipato al concorso: la scelta del tema monografico dell'edizione 2018-2019, ovvero "Totalitarismi e dignità umana in Hannah Arendt", è stato condiviso con i docenti delle scuole partecipanti ed è nato dall'esigenza di trattare un periodo storico europeo, in cui è stata compromessa la dignità umana, calpestata da regimi totalitari disumani. All'evento sono stati invitati i dirigenti scolastici dei licei in rete, delle scuole di primo grado, la direttrice della Casa circondariale "F. Saporito", i docenti referenti, le autorità civili del nostro territorio, esponenti della cultura aversana. Il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, in dialogo con i giovani, consegnerà gli attestati di partecipazione agli studenti e ai docenti. (Ren)