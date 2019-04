Napoli: al via attività culturali Fondazione Isaia-Pepillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Isaia-Pepillo parte con le sue attività: corsi di lingua napoletana, progetti per la sartoria e un prestigioso Comitato d’Indirizzo. Si concretizzano le collaborazioni con enti e realtà del territorio campano: dal 4 maggio il corso di lingua napoletana al Museo di Capodimonte e a Casalnuovo e, a seguire, gli altri progetti: un corso di lingua napoletana tra il Museo di Capodimonte e Casalnuovo, un progetto di ricerca storica e una scuola per la valorizzazione della tradizione sartoriale napoletana. Il primo progetto previsto per il 2019 è il corso di lingua napoletana con ben due edizioni: la prima al Museo di Capodimonte, con tre giornate speciali ovvero sabato 4, domenica 12 e sabato 18 Maggio, per scoprire il meglio che questa lingua può offrire. La seconda a Casalnuovo, negli spazi che il Comune ha concesso in comodato alla Fondazione all’interno dello storico Palazzo Salerno Lancellotti. Il corso si sviluppa in un percorso completo in tre livelli da cinque incontri ciascuno, che si svolgeranno tra giugno, ottobre e novembre. Considerando il DNA del Socio Fondatore, non stupisce l’attenzione alla sartoria napoletana, a partire da un articolato progetto di ricerca storica tra Napoli, Londra e la provincia, finalizzato alla raccolta di documenti e informazioni, da far confluire nel primo dei tre volumi previsti per la primavera del 2020 e dedicato alla “Napoli, Belle Epoque” di fine Ottocento.(Ren)