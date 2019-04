Industriali: accordo di collaborazione tra Unione di Napoli e Bnl Gruppo Bnp

- Un accordo di collaborazione tra Unione Industriali Napoli e Bnl Gruppo Bnp Paribas sarà siglato domani, martedì 9 aprile alle ore 11.30, presso la sede di Palazzo Partanna dell’Associazione imprenditoriale (piazza dei Martiri 58, Napoli). Il rapporto con il mondo del credito e della finanza e l’internazionalizzazione costituiscono un nodo strategico per lo sviluppo delle imprese, in particolare per le Pmi del territorio. L’accordo rientra in una serie di intese con primari Istituti di credito che l’Unione è impegnata a sottoscrivere per rendere più fluido il rapporto tra banca e impresa a vantaggio di tutte le associate. Interverranno, fra gli altri: il Presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi; la Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione, Anna Del Sorbo; il Direttore Regionale Commercial e Private Banking Campania e Basilicata Bnl Gruppo Bnp Paribas, Gigi Lasio; il Vice Direttore regionale Imprese Campania e Basilicata Bnl Gruppo Bnp Paribas, Giancarlo Basile.(Ren)