Napoli: de Magistris, primavera iniziata con profluvio di iniziative culturali

- "La primavera a Napoli è iniziata con un profluvio di iniziative culturali, un mare di eventi artistici bellissimi, contaminazioni in strade e luoghi tra culture e popoli, tra arte e viaggiatori. Nessuno è straniero nella nostra città, l'energia umana e culturale di Napoli contamina e cattura liberando coloro che attraversano la nostra terra. Sono orgoglioso della mia città e del popolo napoletano che stanno dimostrando al mondo la strada dell'umanità. Tutto quello che si sta realizzando è frutto della capacità, dell'amore e della potenza di un popolo che da solo, senza nessun sostegno esterno, sta riscattando la città. Questa è la forza di una città e di un popolo che lotteranno per conquistarsi sempre più autonomia, da governi nazionali e regionali che, sinora, sono stati spesso indifferenti, talvolta ostili, qualche volta nemici di Napoli. Ma avete perso, soffocati dal vostro rancore ed odio, Napoli, invece, ha già vinto, perché chi sceglie la cultura e l'umanità non potrà che vincere". Così in un post su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)