Napoli: Verdi, situazione stadio Ascarelli assolutamente indegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dello stadio Ascarelli è assolutamente indegna. L'impianto di Ponticelli è preda dei parcheggiatori abusivi che hanno occupato militarmente una pertinenza, destinandola illegalmente ad area di sosta. Siamo di fronte all'ennesimo atto di prepotenza da parte degli estorsori della sosta che hanno preso possesso di uno spazio pubblico senza averne alcun titolo". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini commentando l'articolo sulla situazione dello Stadio Ascarelli apparso su "Il Mattino". "L'aggravante di questa situazione indegna è l'approssimarsi delle Universiadi. L'impianto sarà destinato agli allenamenti ma, a pochi mesi dalla manifestazione, sono gli abusivi a farla da padrone. Tra l'altro i delinquenti fanno affari d'oro, guadagnando cifre cospicue in maniera illegale grazie ai visitatori diretti al vicino ospedale. Occorre un'opera di bonifica immediata sia sul piano della legalità che sotto il profilo igienico-sanitario. Nelle immediate adiacenze dell'Ascarelli, infatti, insistono cumuli di spazzatura in seguito agli sversamenti abusivi, opera degli incivili che – al pari dei parcheggiatori abusivi – rappresentano una delle criticità dell'impianto".(Ren)