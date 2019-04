Ambiente: M5s, inquinamento Napoli est da troppo tempo dimenticato dalla politica

- “La zona orientale di Napoli, per anni, è sparita completamente dall'agenda della politica. Una fetta di città è stata dimenticata dalle amministrazioni che si sono alternate al governo cittadino e regionale ma Napoli Est è un'area da bonificare e riportare alla vita quanto prima, cosa che il Movimento 5 stelle sta facendo a tutti i livelli istituzionali”. Così l'eurodeputato e portavoce Piernicola Pedicini, i senatori Franco Ortolani e Vincenzo Presutto e il consigliere comunale Matteo Brambilla, tutti del movimento 5 stelle, sul tema discusso oggi nella sala Nugnes del comune di Napoli. “Per la prima volta in vent'anni, il governo centrale ha avviato degli interventi per individuare i responsabili e per invertire la rotta di una gestione annosa e fallimentare”, si legge nella nota congiunta. "L'avversario è molto forte e purtroppo lo abbiamo in casa" è la dichiarazione con cui l'europarlamentare Piernicola Pedicini ha sintetizzato la causa di anni di interventi falliti per la bonifica di Napoli Est. "Il Movimento 5 Stelle si è attivato per fare luce su quanto è avvenuto e per ricreare le condizioni affinché l'intera area venga bonificata – ha aggiunto Pedicini -. Un territorio che presenta diversi livelli di pericolosità per la salute umana. La contaminazione delle falde acquifere e la permanenza di odori acri nell'aria, cui si aggiungono il rischio dato dalla presenza di una rete di tubazioni per il trasporto di idrocarburi che passa nelle immediate vicinanze delle abitazioni”. (segue) (Ren)